Тайфун «Дельфин» обрушился на восток Китая: эвакуированы свыше миллиона человек — ВИДЕО

Тайфун «Дельфин» обрушился на восточное побережье Китая в районе провинции Чжэцзян, из-за чего число эвакуированных жителей превысило 1 миллион человек.

Как сообщает CBC News со ссылкой на метеорологические службы КНР, эпицентр шторма со скоростью ветра до 151 км/ч вышел на сушу в районе уезда Юйхуань. В стране объявлен наивысший, «красный» уровень опасности. В Вэньчжоу и соседних провинциях организованы сотни пунктов временного размещения.

Транспортная инфраструктура региона оказалась парализована: в двух аэропортах Шанхая отменено порядка 1500 авиарейсов, остановлено движение десятков морских паромов и заморожены работы на сотнях строительных объектов. Синоптики предупреждают о высокой угрозе оползней и затоплений, так как тайфун продвигается вглубь материка, неся с собой обильные ливни.