В школах Нью-Йорка впервые будет преподавать робот-гуманоид - ВИДЕО

В школе Нью-Йорка появится гуманоидный робот-помощник для учеников 11–12 классов

Как сообщает New York Post, школьный округ Salamanca City Central School District в штате Нью-Йорк с сентября начнёт использовать гуманоидного робота Sally в учебном процессе. Робот будет работать как помощник на занятиях по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту для учеников 11-х и 12-х классов.

Робот разработан компанией Realbotix и оснащён искусственным интеллектом. По данным издания, Sally имеет человекоподобную внешность, может двигать руками и взаимодействовать с учениками, однако не предназначен для замены учителей.

Представители школы отмечают, что робот станет дополнительным образовательным инструментом, который поможет учащимся изучать новые технологии и поддержит работу преподавателей.