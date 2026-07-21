Рыбоводы Армении протестуют из-за проблем с экспортом

С раннего утра 21 июля у здания правительства Армении собрались несколько десятков представителей рыбоводческих хозяйств.

Они организовали акцию протеста из-за проблем с экспортом. По словам протестующих, в настоящее время имеется около 15000 т. рыбной продукции, которую они не могут вывезти.

Отметим, что на днях власти заявили о появлении возможности экспорта рыбной продукции в страны Европейского союза. Однако рыбоводы утверждают, что это не решает проблему, поскольку пройдут месяцы, прежде чем они смогут организовать экспорт в страны ЕС. Россия же перед недавними выборами ввела запрет на импорт в свою страну продукции из Армении.

Источник: news.am