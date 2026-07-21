Страшная авария в Саляне унесла жизни четырех человек - ВИДЕО

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения после смертельного ДТП в Салянском районе, унесшего жизни четырех человек.

Как сообщили в ГУГДП, инцидент произошел 20 июля около 18:00 на территории села Шорсулу, передает 1news.az.

По предварительным данным, автомобиль марки «ВАЗ» под управлением жителя села Шорсулу Назима Гасымова столкнулся со двигавшимся во встречном направлении автомобилем марки Toyota, которым управлял житель села Алчалы Рази Дадашов.

В результате аварии Назим Гасымов и его пассажиры Илькин Гасымов и Эльнур Асадов скончались на месте происшествия, а Вугар Асадов умер в больнице. Еще один пассажир Алифага Хумметов, а также несовершеннолетний сын Рази Дадашова получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

В ГУГДП отметили, что ДТП, предположительно, произошло из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования. Ведомство призвало водителей сделать выводы из трагических аварий, а также безоговорочно соблюдать правила безопасности и предписания дорожной полиции.