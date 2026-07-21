Президент: Азербайджано-германские отношения внесут вклад в сотрудничество и мир во всем нашем регионе

Германия, как ведущая страна Европейского союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Глава нашего государства отметил: «Азербайджано-германские связи внесут свой вклад не только в двухсторонние отношения, но и в сотрудничество, мир и спокойствие во всем нашем регионе».