Arzum 9999 вновь предстанет перед судом

Апелляционная жалоба на приговор тиктокеру Ильдузе Гаджиевой, известной под псевдонимом «Arzum 9999» и признанной виновной в совершении смертельного ДТП в Хазарском районе Баку, будет рассмотрена завтра – 22 июля.

Рассмотрение жалобы поручено судье Бакинского апелляционного суда Эльнуру Нуриеву, сообщает 1news.az со ссылкой на Bakıvaxtı.az.

Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля.

Напомним, согласно приговору Хазарского районного суда, И.Гаджиева была приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Она была взята под стражу прямо в зале суда.

Отметим, что ДТП произошло в июне 2025 года в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Ильдуза Гаджиева, выполняя поворот на автомобиле, выехала перед двигавшейся позади машиной, в результате чего ее водитель потерял управление и попал в аварию. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

Изначально в отношении И.Гаджиевой была избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Ей было предъявлено окончательное обвинение по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса АР.

Читайте по теме:

Вынесен приговор тиктокеру Arzum 9999 - ВИДЕО

Тиктокер Arzum пробыла в больнице 21 минуту: детали приговора

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Arzum 9999 добивается пересмотра приговора: Подана апелляционная жалоба

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела