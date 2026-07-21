Современный глобальный энергетический рынок вновь переживает сильный шторм - военно-политическая эскалация на Ближнем Востоке, расширение зоны боевых действий и регулярные удары по инфраструктуре ключевых игроков Персидского залива в очередной раз поставили европейскую экономку перед угрозой жесткого дефицита углеводородов.

Причиной очередного витка кризиса стало срывание привычных цепочек поставок сжиженного природного газа (СПГ). Блокировка и опасности судоходства в Ормузском проливе - артерии, через которую ранее проходило порядка 20% мировых объемов нефти и газа - снизили поток танкеров из Катара до критического минимума. Вместо привычных 90–100 судов в месяц из Залива с конца февраля смогли выйти единицы.

На этом фоне подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС перед наступлением осенне-зимнего периода заполнены менее чем на 54%, что существенно ниже показателей прошлых лет, а биржевые цены на газ в Европе стремительно взлетели, периодически преодолевая психологическую отметку в €60 за мегаватт-час (МВт·ч). К таким тревожным выводам приходят аналитики Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) в материале, опубликованном британским изданием The Guardian.

Сбои в экспорте катарского СПГ уже повлияли на мировые поставки: ICIS снизила свой прогноз мировых поставок СПГ в этом году с 441 млн до 431 млн тонн.

Свежий обмен ударами вызвал цепную реакцию и на нефтяных рынках: цена нефти марки Brent в воскресенье ненадолго преодолела отметку в $90 за баррель, достигнув максимума за последний месяц. Однако затем котировки снизились - после заявления Ирана о том, что дипломатические контакты с США через посредников продолжаются, несмотря на наносимые удары.

В условиях, когда катарский СПГ задерживается, а ближневосточный регион объят огнем, Европа остро осознает ключевую уязвимость: закупка сжиженного газа на спотовом рынке не гарантирует физической безопасности поставок. В этот критический момент ключевым фактором стабильности ЕС выступает Азербайджан - государство, доказавшее свой статус проверенного, предсказуемого и стратегически незаменимого партнера.

Трубопроводный фактор: Почему каспийский газ ценнее спотового СПГ

События последних месяцев наглядно продемонстрировали разницу между гипотетической возможностью купить газ на бирже и реальным наличием физической инфраструктуры. Аналитики ICIS прямо предупреждают, что европейским государствам грозят миллиардные незапланированные расходы и необходимость прямого вмешательства правительств, чтобы предотвратить катастрофический разрыв в энергоснабжении. В то время как танкеры с СПГ вынуждены менять маршруты, простаивать в проливах или становиться мишенями в зонах конфликта, трубопроводные артерии, идущие из Каспийского региона, работают с безупречной стабильностью.

Южный газовый коридор (ЮГК), ставший грандиозным инфраструктурным проектом XXI века, сегодня переживает момент своего наибольшего триумфа. Газопроводы TANAP и TAP гарантируют бесперебойный транзит азербайджанского газа напрямую в сердце Южной и Центральной Европы. Для таких стран, как Италия, Греция, Болгария, а с недавних пор Румыния, Венгрия и Сербия, поставки из Баку стали фундаментальной опорой национальной энергетической безопасности.

Азербайджанский газ обладает важнейшим преимуществом - он свободен от геополитической волатильности морских путей. Баку не ограничивается продажей газа: азербайджанская сторона берет на себя ответственность за весь процесс - от добычи на «Шах-Дениз» до доставки европейскому покупателю. В условиях, когда эксперты прогнозируют дальнейшие скачки цен на нефть и газ из-за нестабильности вокруг Ирана и всего Ближнего Востока, Азербайджан четко выполняет все контракты без пересмотра условий «на ходу» и без попыток спекулировать на возникшем в ЕС дефиците.

Стратегический выбор Баку: Отсутствие политического шантажа и дипломатическая предсказуемость

История международных отношений последнего десятилетия знает немало примеров, когда энергоресурсы превращались в инструмент давления, шантажа и внешнеполитических манипуляций. Азербайджан всегда придерживался диаметрально противоположного подхода. В основе энергетической дипломатии страны лежит четкий принцип: экономика и контракты должны быть защищены от политической конъюнктуры.

За последние годы Азербайджан заметно расширил свое присутствие на европейском газовом рынке. Наглядным подтверждением этой тенденции и роста доверия со стороны ключевых игроков Старого Света стали слова Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме:

«Да, в этом году мы начали поставки газа в Германию и Австрию, и это является частью нашей общей стратегии по расширению присутствия на мировом и, в особенности, европейском газовом рынке. Европейский рынок – это премиальный рынок, рынок с наилучшими ценами. Поэтому мы крайне заинтересованы в наращивании наших экспортных мощностей. Да, мы поставляем газ по трубопроводам в 16 стран и по географии поставок трубопроводного газа занимаем первое место в мире. И этот объем будет еще расти. Мы по-прежнему ведем переговоры с некоторыми странами-членами Европейского Союза с целью начала поставок и увеличения их объемов».

Западноевропейские эксперты не раз отмечали, что на фоне того, как британские и европейские домохозяйства страдают от неконтролируемой международной волатильности, именно поставки из Азербайджана служат якорем, сдерживающим панику на рынках. Баку неоднократно демонстрировал способность оперативно реагировать на запросы европейских партнеров. Когда перед ЕС встала задача экстренно диверсифицировать источники импорта, именно Азербайджан оперативно увеличил добычу и экспорт, задействовав все доступные мощности.

Более того, прагматичная политика руководства Азербайджана позволила создать уникальную атмосферу доверия. В отличие от нестабильных регионов Ближнего Востока, где риски эскалации сменяются очередными раундами бесплодных переговоров, Каспийский регион под лидерством Баку остается пространством стабильности, безопасности и развитой логистики. Это делает Азербайджан не просто продавцом газа, а полноценным архитектором энергетической архитектуры Старого Света.

Взгляд в будущее: Зеленый мост и расширение поставок в Европу

Значение Азербайджана для Европы давно вышло за рамки традиционных поставок природного газа. Дальновидная стратегия государства предусматривает не только наращивание прокачки по Южному газовому коридору, но и активную интеграцию в европейский «зеленый переход».

Пока европейские аналитики подсчитывают убытки от срыва поставок СПГ из Катара и готовятся к сложной зиме, параллельно Азербайджан активно развивает сегмент возобновляемых источников энергии. Строительство крупных солнечных и ветровых электростанций снижает зависимость внутреннего рынка от газовой генерации.

Активная работа по возобновляемым источникам энергии позволяют Азербайджану экономить значительные объемы газа и позволят экономить еще больше, поскольку к 2032 году страна планирует получать 8 гигаватт энергии из возобновляемых источников. А это даст Азербайджану возможность сэкономить несколько миллиардов кубометров газа, которые сегодня используются для производства электроэнергии. То есть весь этот объем станет также доступен европейским потребителям. Таким образом, Азербайджан решает сразу две фундаментальные задачи Европы:

Текущая защита: Снабжение Европы трубопроводным газом в условиях дефицита СПГ и блокировки традиционных маршрутов из Персидского залива.

Долгосрочная трансформация: Создание инфраструктуры для импорта экологически чистой энергии, что снизит зависимость ЕС от ископаемого топлива и сгладит последствия будущих мировых кризисов.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке стал жестким напоминанием для Запада: наглядная безопасность обеспечивается не обещаниями на бумаге и не нестабильным спотовым рынком, а проверенными временем партнерами и надежной инфраструктурой. Азербайджан в очередной раз доказал, что его статус ключевого гарантирующего звена в энергетической системе Европы является заслуженным, неоспоримым и стратегически жизненно важным для всего европейского континента.