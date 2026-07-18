В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди и ночные грозы

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая погода, при этом в ночные часы не исключены кратковременные дожди с грозами. Возможные осадки будут носить исключительно локальный характер.

Согласно прогнозам Национальной службы гидрометеорологии, на остальной территории полуострова погода преимущественно пройдет без осадков. Жителям и гостям столицы рекомендуется учитывать вероятность кратковременного ухудшения погодных условий и грозовой активности в ночной период.