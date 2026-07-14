В бакинском поселке море окрасилось в коричневый цвет - ВИДЕО

В поселке Зиря Хазарского района Баку, на территории, используемой местными жителями в качестве пляжа, морская вода приобрела темно-коричневый оттенок, что вызвало обеспокоенность граждан.

Как сообщает Oxu.Az, по словам граждан, их тревожит сложившаяся ситуация, поскольку не знают, чем вызвано данное изменение.

В ответ на запрос сайта в Государственной службе надзора за использованием и охраной водных ресурсов при Госагентстве водных ресурсов Азербайджана заявили, что данной территории уже проведен осмотр. Отмечается, что сотрудники ведомства взяли пробы воды, которые были направлены в Центральную лабораторию, действующую при структуре.

"В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб. После получения результатов общественности будет представлена подробная информация.

Одновременно сообщаем, что в ходе предварительного обследования на указанной территории не было выявлено каких-либо стоков, поступающих в Каспийское море", - говорится в заявлении.