Прокуратура Армении снова требует лишить Карапетяна неприкосновенности

Генпрокуратура вновь представила ходатайство в Центральную избирательную комиссию относительно кандидата в депутаты от блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна.

Об этом сообщил юрист и кандидат в депутаты от того же блока Арам Вардеванян, передает Sputnik Армения.

Ранее, 9 июля ЦИК вернул прокуратуре ходатайство о лишении неприкосновенности депутата от партии "Сильная Армения" Нарека Карапетяна в целях возбуждения против него уголовного дела. СМИ пишут, что дело касается сокрытия факта двойного гражданства и уклонения от службы в армии.

21 июля в ЦИК прошла официальная церемония вручения мандатов. Первое заседание парламента пройдет 3 августа.

После выборов 7 июня в новом составе парламента "Гражданский договор" получил 64 мандата, блок "Сильная Армения" – 29, а блок "Армения" – 12.