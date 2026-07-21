Повреждение на надгробном памятнике Полада Гашимова устранено после обращения семьи - ФОТО

На надгробном памятнике Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова были обнаружены повреждения.

Об этом заявили мать героя Самая Гашимова и его сестра Кямаля Гашимова, попросившие заменить мраморную плиту, а также обновить фотографию на памятнике и надписи на нем в соответствии с самыми высокими стандартами качества, сообщает Qafqazinfo.az.

Также члены семьи П.Гашимова отмечают, что необходимо открыть дом-музей и установить памятник в память о нем.

В Бакинской службе благоустройстве отмечают, что территория, где похоронены шехиды Отечественной войны и расположена Вторая аллея шехидов (Военно-мемориальное кладбище), находится на балансе Министерства обороны.

«После завершения работ, выполненных Бакинской службой благоустройства, объект был в установленном порядке передан Министерству обороны примерно год назад. Сегодня, сразу после получения обращения от Министерства обороны, Бакинская служба благоустройства оперативно приняла меры: мастер, участвовавший в изготовлении надгробных памятников, был направлен на место. В настоящее время выявленный дефект уже устранен», - отмечают в ведомстве.

Также в Службе отметили, что в процессе изготовления надгробных памятников все замечания и предложения семей шехидов были тщательно учтены: «Портреты и другие элементы памятников изготавливались только с согласия родственников, а в некоторых случаях по их просьбе изменения вносились дважды. После полного завершения работ надгробные памятники были переданы семьям шехидов и Министерству обороны без каких-либо дефектов».

«Бакинская служба благоустройства всегда с особой чуткостью относится к сохранению светлой памяти наших шехидов и оперативно реагирует на каждое поступающее обращение, принимая необходимые меры для устранения возникающих вопросов в кратчайшие сроки», - говорится в заявлении ведомства.