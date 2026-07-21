В Берлине состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
21 июля в Берлине состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Фридрих Мерц встретил главу нашего государства.
Германская делегация была представлена Президенту Ильхаму Алиеву, а азербайджанская делегация – Федеральному канцлеру Фридриху Мерцу.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства и Федеральному канцлеру.
Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Федеративной Республики Германия.
Президент Ильхам Алиев и Федеральный канцлер Фридрих Мерц обошли строй почетного караула.
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