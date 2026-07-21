В Азербайджане в службе скорой медицинской помощи будут использоваться мотоциклы - ФОТО

С целью повышения оперативности службы скорой медицинской помощи, в частности для более быстрого оказания первичной медицинской помощи гражданам в районах с высокой плотностью движения и в часы пик, TƏBİB приступил к внедрению новой модели обслуживания «Ambucycle».

Данная модель, в рамках которой мотоциклы впервые в стране привлекаются к службе скорой медицинской помощи, призвана обеспечить более быстрое прибытие на место происшествия и оказание медицинской помощи в первые, жизненно важные минуты, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

На начальном этапе модель обслуживания будет внедрена в пилотном режиме в городе Баку.

«Ambucycle» оснащён необходимым медицинским оборудованием и оснащением, им управляет специально подготовленный фельдшер. Мотобригада имеет возможность на месте происшествия проводить сердечно-лёгочную реанимацию (BLS и ALS), закрытый массаж сердца, дефибрилляцию, обезболивание, иммобилизацию при переломах и другие неотложные медицинские манипуляции. В случае необходимости, в зависимости от состояния пациента, она координирует привлечение на место происшествия полностью укомплектованной бригады скорой медицинской помощи.

Отмечается, что фельдшеры прошли соответствующую теоретическую и практическую подготовку в Учебно-симуляционном и аккредитационном центре Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, в «Yeni Klinika», а также в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Мотобригада имеет возможность на месте происшествия проводить сердечно-лёгочную реанимацию (BLS и ALS), закрытый массаж сердца, дефибрилляцию, обезболивание, иммобилизацию при переломах и другие неотложные медицинские манипуляции. В случае необходимости, в зависимости от состояния пациента, она координирует привлечение на место происшествия полностью укомплектованной бригады скорой медицинской помощи.

Данная модель обслуживания успешно применяется в таких странах, как Израиль и Великобритания, и доказала свою эффективность с точки зрения сокращения времени прибытия скорой помощи на место происшествия и обеспечения раннего медицинского вмешательства в критических ситуациях.

Внедрение модели обслуживания «Ambucycle» будет способствовать повышению доступности и оперативности службы скорой медицинской помощи. После оценки результатов пилотного этапа будет рассмотрен вопрос о расширении географии применения данной модели.