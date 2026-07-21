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Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Феликс Вишневецкий14:25 - Сегодня
Погода на среду: В Баку ожидается до 34 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 22 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит +22...+25°, днем +30...+34°. Атмосферное давление будет на уровне 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные локальные дожди, грозы и град. В некоторых горных местностях временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +22...+26°, днем +33...+38°, в горах ночью +13...+18°, днем +24...+29°.

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