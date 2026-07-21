В Кяльбаджаре в результате взрыва боеприпаса ранен мирный житель

На территории села Зейлик Кяльбаджарского района, освобожденного от оккупации, произошел взрыв боеприпаса.

Как передает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-служб Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики.

Житель Газахского района Искендеров Сархан Алескер оглу, 1987 года рождения, получил ранения в результате взрыва боеприпаса во время выпаса скота на неразминированной территории.

«Генеральная прокуратура, МВД и ANAMA еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не входить на незнакомые территории и не заходить за огражденные участки!», - говорится в совместном сообщении.