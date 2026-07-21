Генпрокуратура отреагировала на сообщения о Vital Hospital

Вокруг клиники Vital Hospital разгорелся скандал после публикации в социальных сетях, в которой женщина заявила, что тело ее мертворожденного ребенка якобы оказалось в подвале медицинского учреждения, а не было помещено в морг.

По факту информации, распространенной в социальных сетях, Генеральная прокуратуры проводит проверку.

«В ответ на поступившие запросы сообщается, что Ясамальская районная прокуратура проводит проверку по информации, распространенной на ряде страниц в социальных сетях в связи с клиникой Vital Hospital, расположенной в Ясамальском районе столицы» - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры АР.

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