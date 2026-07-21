Мерц: Азербайджан и Германия закладывают фундамент для нового этапа сотрудничества

Подписывая сегодня Совместную декларацию, мы закладываем важный фундамент для дальнейшего развития наших отношений. В то же время мы достигли договоренности о создании Азербайджано-германского бизнес-совета.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым.

Канцлер отметил, что это важный сигнал для обеих стран, подчеркнув, что Германия серьезно относится к расширению связей с Азербайджаном.

«На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору приобретает особое значение», — подчеркнул Фридрих Мерц.