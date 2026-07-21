Диалог на фоне трансформаций: главный итог встречи Ильхама Алиева и Франка-Вальтера Штайнмайера

Южный Кавказ в последние годы окончательно утвердился в статусе одного из важнейших перекрестков евразийской политики и энергетики, к которому приковано пристальное внимание крупнейших экономик Европы.

Для Германии, традиционно заинтересованной в стабильности торговых артерий и надежности энергетических поставок, партнерство с ключевыми государствами этого региона носит концептуальный характер. Именно в этом контексте стоит рассматривать проходящий официальный визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Берлин и состоявшуюся в его рамках встречу с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Данные переговоры стали естественным продолжением интенсивного политического диалога. Встреча прошла в период, когда международная система испытывает жесткую трансформацию, а вопросы энергетической безопасности, устойчивости логистических путей и региональной стабильности требуют прямой координации между ключевыми игроками на обширном евразийском пространстве.

Прошедшая сегодня в берлинской резиденции «Вилла Борзиг» беседа отличалась высокой степенью доверия и теплоты, что обусловлено многолетней историей личных контактов между главами двух государств. Франк-Вальтер Штайнмайер несколько раз посещал Баку в статусе министра иностранных дел, а затем и президента Германии, и глубоко осведомлен о специфике южнокавказского региона, его историческом контексте и узлах противоречий. В немецкой и европейской политической архитектуре Штайнмайер традиционно воспринимается как один из наиболее опытных и авторитетных архитекторов внешней политики, склонный к прагматичному, основанному на международном праве подходу. Фундамент нынешнего взаимопонимания между руководством двух стран формировался годами. Во время своего официального визита в Баку в апреле прошлого года Франк-Вальтер Штайнмайер особо отмечал регулярность и глубокий характер двустороннего диалога, указывая на то, что стороны всегда поддерживали прямые контакты и проводили подробный обмен мнениями по ключевым вопросам. А в официальном послании президенту Азербайджана немецкий лидер подчеркивал: «Первый визит главы Германского государства в Азербайджан является показателем тесных отношений между нашими странами. Важная геостратегическая позиция Вашей страны находится на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока. Я особенно высоко ценю Ваши усилия по установлению мира в регионе».

В Баку также отчетливо помнят принципиальное заявление Штайнмайера, сделанное им на совместной пресс-конференции с Ильхамом Алиевым, где немецкий президент однозначно констатировал: «Мы знаем и признаем, что Карабах является частью Азербайджана. Мы выразили свою позицию в соответствии с международным правом».

Сегодняшняя встреча на «Вилле Борзиг» началась с торжественной церемонии приветствия главы Азербайджана, после чего Ильхам Алиев оставил запись в памятной книге резиденции. Проведенные затем переговоры — сначала в формате тет-а-тет, а после в расширенном составе с участием делегаций — продемонстрировали полное совпадение взглядов по базовым вопросам региональной и глобальной повестки. Стороны с удовлетворением констатировали, что азербайджано-германские связи уже вышли за рамки стандартного двустороннего сотрудничества и приобрели отчетливо стратегический характер.

Одной из центральных оценок, прозвучавших из уст Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе переговоров, стало определение Азербайджана и Германии как «островков стабильности» в своих регионах. В условиях, когда сопредельные территории сталкиваются с тяжелейшими военными и экономическими потрясениями, способность Баку и Берлина сохранять внутреннюю устойчивость, предсказуемость внешней политики и последовательность в выполнении взятых обязательств делает их естественными опорными точками для широкой международной кооперации.

Отдельное внимание немецкий лидер уделил роли Азербайджана в обеспечении европейской энергетической безопасности. На фоне продолжающегося системного противостояния между Россией и Европейским Союзом, перекроившего традиционные карты поставщиков углеводородов в Европу, Азербайджан утвердился в статусе незаменимого и проверенного временем партнера. Штайнмайер особо подчеркнул, что Баку не просто поставляет природный газ на европейский рынок, но и демонстрирует высочайшую дисциплину в соблюдении контрактных обязательств, одновременно развивая совместно с европейскими структурами проекты в области возобновляемой «зеленой» энергетики.

В контексте региональной повестки Южного Кавказа федеральный президент Германии тепло поздравил президента Ильхама Алиева с существенным и историческим прогрессом, достигнутым в процессе прямого мирного урегулирования с Арменией. Берлин последовательно поддерживает установление прочного и долгосрочного мира на Кавказе, основанного на безусловном признании территориальной целостности и суверенитета государств. Немецкая сторона высоко оценила тот факт, что ключевые параметры мирного процесса формируются именно в формате прямого двустороннего диалога между Баку и Ереваном, что минимизирует риски внешнего вмешательства.

Завершающий блок переговоров в расширенном составе был посвящен глобальным геоэкономическим вызовам. Франк-Вальтер Штайнмайер выразил глубокую обеспокоенность нарастающей эскалацией на Ближнем Востоке и нестабильностью в районе Ормузского пролива, угрожающей мировой торговле. Поскольку германская экономика является выраженно экспортно-ориентированной, для нее критически важна бесперебойная работа открытых, безопасных и диверсифицированных торговых маршрутов. В этой связи на встрече была особо подчеркнута возрастающая роль Среднего коридора и ключевое значение транспортно-логистической инфраструктуры Азербайджана. С этой точки зрения строительство новых портовых мощностей, железных дорог и логистических хабов на территории Азербайджана делает страну основным связующим звеном между Азией и Европой, обеспечивая надежность поставок в условиях кризиса на альтернативных направлениях.

Сегодняшняя встреча в Берлине продемонстрировала, что партнерство Азербайджана и Германии опирается не на сиюминутную конъюнктуру, а на глубокий прагматизм, взаимное уважение и личное доверие двух лидеров. Установившийся между Ильхамом Алиевым и Франком-Вальтером Штайнмайером высокий уровень диалога служит надежным гарантом того, что Азербайджан продолжит играть роль ключевого экономического и стратегического игрока на пространстве от Каспийского до Черного и Балтийского морей.