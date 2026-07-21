Секретари Союза кинематографистов выступили с совместным заявлением о кризисе в организации 

Секретари Союза кинематографистов Азербайджана сделали совместное заявление, которое опубликовано на официальном сайте СКА.

В заявлении отмечается, что ситуация, сложившаяся в руководстве Союза кинематографистов Азербайджана, вызывает серьёзную обеспокоенность относительно дальнейшей деятельности организации, и подчеркивается следующее: «Решением Правления СКА от 08 мая 2026 года проведение Конференции было единогласно утверждено. Несмотря на это, не дожидаясь исполнения указанного решения, с участием 27 членов Союза были организованы поддельные подписи и заявление, содержащее заведомо ложные сведения, что создало правовую неопределённость внутри организации, а работа Конференции была умышленно сорвана в нарушение Устава».

«На нынешнем этапе, в условиях отсутствия правомочного председателя Союза, все решения организации должны приниматься исключительно в соответствии с требованиями Устава и законодательства Азербайджанской Республики «Об общественных объединениях». В противном случае легитимность принимаемых решений может в будущем стать причиной правовых споров и нанести серьёзный урон авторитету СКА» - говорится в заявлении.

Именно поэтому в заявлении подчёркивается, что единственным законным выходом из сложившейся ситуации является срочный созыв заседания Правления, утверждение даты Конференции в порядке, предусмотренном законодательством, и определение нового руководства организации путём демократических выборов.

Независимо от личных отношений и индивидуальных позиций, всех членов Союза кинематографистов Азербайджана призывают поставить во главу угла правовую легитимность, авторитет и будущее организации.

«Мы верим, что восстановить нормальную деятельность организации и снять напряжённость, возникшую в киносообществе, способны только те решения, которые основаны на верховенстве закона, Уставе и принципах прозрачного управления» - отмечается в заявлении, подписанном Гамидой Омаровой, Олегом Сафаралиевым, Али Исой Джаббаровым, Надиром Бадаловым, Таиром Таировичем и Тюркян Гусейн.

Напомним, что 26 мая в Азербайджане состоялось заседание Правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), по итогам которого новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, однако юридического оформления не состоялось. В данный момент А.И.Джаббаров занимает в СКА должность исполнительного секретаря.