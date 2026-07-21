Глава ООН призвал к инклюзивному глобальному управлению ИИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к расширению международного сотрудничества в сфере управления искусственным интеллектом, подчеркнув, что развитие ИИ должно приносить пользу всем странам и способствовать сокращению глобального неравенства.

Согласно информации ООН, об этом он заявил, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Метеорологическом форуме в Шанхае.

Гутерриш отметил, что искусственный интеллект может стать одной из величайших возможностей для человечества в XXI веке, однако предупредил о рисках, связанных с неравномерным доступом к технологиям.

Он приветствовал создание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (WICO), назвав ее продолжением усилий по развитию международного взаимодействия в сфере управления ИИ.

Он подчеркнул, что страны должны принимать участие в формировании технологий, которые будут определять будущее человечества: "Они не могут регулироваться небольшой группой стран или компаний. Каждое государство должно иметь место за столом принятия решений".

Генеральный секретарь ООН также указал на потенциал искусственного интеллекта в достижении целей устойчивого развития, отметив, что технологии могут способствовать прогрессу в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, промышленности и создании рабочих мест.

Вместе с тем он предупредил, что неравный доступ к цифровой инфраструктуре, вычислительным мощностям и техническим знаниям может усилить существующие глобальные различия.

"ИИ рискует привести мир к еще большему неравенству - к более глубоким различиям в доходах, возможностях и безопасности, к еще большему разрыву между Севером и Югом. Мы не можем этого допустить", - заявил Гутерриш.

Он обозначил три ключевых направления, которые позволят всем странам воспользоваться преимуществами развития ИИ: расширение возможностей для наращивания потенциала, укрепление стандартов безопасности и обеспечение экологической устойчивости.

По словам главы ООН, развивающимся странам необходимо оказывать поддержку в создании собственных возможностей в сфере искусственного интеллекта, включая доступ к вычислительным ресурсам, обучению и технологиям, адаптированным к их потребностям.

Гутерриш также призвал к формированию международных подходов к безопасности ИИ, включая единые стандарты оценки рисков и ответственности, подчеркнув необходимость защиты прав человека.

"Люди должны сохранять контроль над каждым решением, связанным с жизнью и смертью. Ни одна система искусственного интеллекта не должна попадать в руки ребенка до тех пор, пока не будет доказана ее безопасность", - сказал он.

Говоря об экологических вопросах, глава ООН призвал крупные компании в сфере ИИ раскрывать полный экологический след своих систем и переходить на использование возобновляемых источников энергии.

Гутерриш отметил, что управление искусственным интеллектом должно стать платформой для партнерства и солидарности, чтобы технологическая трансформация создавала возможности для всех стран, а не усиливала существующие различия.