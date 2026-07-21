Арагчи: Турция помешала реализации плана по расчленению Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем видеоинтервью о 40-дневной войне заявил, что Турция сыграла активную роль в предотвращении проникновения вооруженных курдских групп с севера Ирака в Иран и помешала реализации сценариев по расчленению Ирана.

Как сообщает ArazNews, Арагчи утверждал, что президент США Дональд Трамп на четвертый день войны связался с лидерами иранских курдских вооруженных группировок на севере Ирака и поддержал их наземное вторжение в Иран. Узнав об этом, иранский министр связался с официальными лицами Иракского Курдистана, премьер-министром Ирака и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы передать обеспокоенность Тегерана.

По словам главы МИД Ирана, правительство Турции сыграло эффективную роль в предотвращении этого шага: помимо консультаций с США, Анкара заняла твердую позицию против этого плана.

Ранее бывший глава военной разведки Израиля Тамир Хайман утверждал, что Реджеп Тайип Эрдоган, узнав об этом плане, в разговоре с Трампом предупредил, что в случае входа вооруженных курдских групп в Иран Турция готова вмешаться для противодействия им. В результате этих консультаций США отказались от реализации плана.

В этой связи ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, касаясь событий вокруг войны в Иране, подчеркнул, что позитивная атмосфера и каналы связи, созданные в ходе этого процесса, предотвратили возникновение еще больших смут и кризисов, которые могли бы навредить всем этносам региона. Он также добавил, что в будущем станет еще более очевидно, «как турки, курды, арабы и персы сорвали кровавую и коварную игру» и помешали реализации сценариев, способных втянуть регион в более масштабные конфликты.