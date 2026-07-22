В Азербайджане утвердят требования к одежде учителей государственных школ

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о применении Закона «О внесении изменений в Закон "Об общем образовании"» и внесении изменений в Указ Президента от 27 мая 2019 года № 711.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, соответствующим органом, утверждающим требования к одежде педагогов (преподавательского состава) в государственных общеобразовательных учреждениях, определен Кабинет Министров Азербайджанской Республики.

В соответствии с Указом, Кабинету Министров поручено в двухмесячный срок:

Утвердить требования к одежде преподавателей государственных общеобразовательных учреждений и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

Решить другие вопросы, вытекающие из Закона № 434-VIIQD от 7 июля 2026 года.

Указ вступает в силу со дня его подписания.