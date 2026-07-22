 Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку

First News Media13:35 - Сегодня
Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает никакой информацией о встрече представителей России и Германии в Баку.

"Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать", - сказал представитель Кремля на брифинге, передает ТАСС.

Ранее факт этой встречи подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Об этом мы узнали из газеты «Таймс». Мы не знали об этом. Разумеется, внимательно отнесясь к статье, опубликованной в столь авторитетном печатном органе, мы провели расследование, и вчера, перед отъездом в Берлин, я запросил информацию в Государственной пограничной службе Азербайджана о том, находились ли одновременно в Азербайджане лица, чьи имена упоминаются в газете «Таймс». Могу сказать вам, что эта информация подтвердилась. 12 июля рейсом Берлин-Баку в Баку прибыли два известных лица – есть информация, что один из них являлся руководителем администрации госпожи Меркель, – господин Пофалла и господин Платцек. 14 июля они вернулись из Баку в Берлин. В то же время, 12-го числа из Москвы в Баку прибыли бывший премьер-министр России господин Зубков и глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества господин Фадеев, один из которых покинул Баку 13-го, а другой – 14-го числа. К нам по этому поводу не поступало никакой информации ни из Германии, ни из России. То есть просто наша территория была использована без нашего ведома. Относительно того, состоялась ли подобная встреча или нет, я не могу сказать ничего конкретного, потому что мы этого не видели. Однако приведенная мной статистика полетов дает основания сказать, что такая тайная встреча в Баку была проведена. Если эта встреча положит конец украинско-российской войне, мы, конечно же, это приветствуем», – заявил президент Азербайджана в Берлине на совместном брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос.

Поделиться:
249

Актуально

Мнение

От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Общество

AZAL организовал интеллектуальную игру «Фибоначчи» для представителей СМИ - ФОТО - ...

Политика

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане создана надежная основа для развития ...

Политика

Украинские CМИ уделили большое внимание визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию - ФОТО

Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане создана надежная основа для развития профессиональных медиа - ВИДЕО

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Берлин - в центре внимания медиа Германии и мира

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Зеленский освободил от должности чиновника азербайджанского происхождения

Азербайджан заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

Алеся Бацман: Украине нужно перенимать опыт Азербайджана по восстановлению территорий - ВИДЕО

Трамп поделился статьей о выступлении Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме - ФОТО

Последние новости

Украинские CМИ уделили большое внимание визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию - ФОТО

Сегодня, 14:15

От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Сегодня, 14:02

СМИ: предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции

Сегодня, 13:55

Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку

Сегодня, 13:35

Погода на четверг: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Сегодня, 13:32

Найденный мертвым в море Адиль Керимов был студентом UNEC

Сегодня, 13:21

Суд принял новое решение по делу тиктокера Arzum 9999 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:47

Беспилотники атаковали Краснодарский край России: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 12:35

Под видом безалкогольных напитков через Азербайджан пытались провезти более 53 кг метамфетамина - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:31

AZAL организовал интеллектуальную игру «Фибоначчи» для представителей СМИ - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

Начальник склада ГСМ одной из частей Минобороны Армении обвиняется в хищении дизтоплива

Сегодня, 12:13

В Анкаре разбился учебный вертолет, есть пострадавшие

Сегодня, 12:10

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане создана надежная основа для развития профессиональных медиа - ВИДЕО

Сегодня, 11:59

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Берлин - в центре внимания медиа Германии и мира

Сегодня, 11:52

Стало известно, где похоронят народного артиста Азербайджана Тофика Мирзоева

Сегодня, 11:33

Стартовал выбор школ в группы подготовки пятилетних детей с обучением на других языках

Сегодня, 11:27

Самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast женился - ФОТО

Сегодня, 11:17

Во Франции некоторых чиновников отстранили от работы после тестов на наркотики

Сегодня, 11:12

В Южной Корее владельцу ресторана грозит тюрьма из-за десертов с муравьями

Сегодня, 10:57

В Мехдиабаде нашли тело мужчины с травмами в области головы

Сегодня, 10:53
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00