Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает никакой информацией о встрече представителей России и Германии в Баку.

"Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать", - сказал представитель Кремля на брифинге, передает ТАСС.

Ранее факт этой встречи подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Об этом мы узнали из газеты «Таймс». Мы не знали об этом. Разумеется, внимательно отнесясь к статье, опубликованной в столь авторитетном печатном органе, мы провели расследование, и вчера, перед отъездом в Берлин, я запросил информацию в Государственной пограничной службе Азербайджана о том, находились ли одновременно в Азербайджане лица, чьи имена упоминаются в газете «Таймс». Могу сказать вам, что эта информация подтвердилась. 12 июля рейсом Берлин-Баку в Баку прибыли два известных лица – есть информация, что один из них являлся руководителем администрации госпожи Меркель, – господин Пофалла и господин Платцек. 14 июля они вернулись из Баку в Берлин. В то же время, 12-го числа из Москвы в Баку прибыли бывший премьер-министр России господин Зубков и глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества господин Фадеев, один из которых покинул Баку 13-го, а другой – 14-го числа. К нам по этому поводу не поступало никакой информации ни из Германии, ни из России. То есть просто наша территория была использована без нашего ведома. Относительно того, состоялась ли подобная встреча или нет, я не могу сказать ничего конкретного, потому что мы этого не видели. Однако приведенная мной статистика полетов дает основания сказать, что такая тайная встреча в Баку была проведена. Если эта встреча положит конец украинско-российской войне, мы, конечно же, это приветствуем», – заявил президент Азербайджана в Берлине на совместном брифинге по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, отвечая на вопрос.