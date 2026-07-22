СМИ: предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции

Модельный агент Даниэль Сиад, которого во Франции подозревают в сотрудничестве с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, найден мертвым у себя дома в коммуне Коломб под Парижем.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Причины смерти не раскрываются. Ведется расследование.

69-летний уроженец Алжира Сиад, имеющий также шведское подданство, был известен в мире моды как модельный агент. Однако в 2016 году телекомпания France Televisions опубликовала расследование, согласно которому Сиад нанял для Эпштейна по меньшей мере четырех француженок. Одна из них на допросе в полиции утверждала, что оказалась в сексуальном рабстве на несколько лет и не могла покинуть особняк в центре Парижа. Газета Liberation в свою очередь утверждала, что он нанимал моделей для Эпштейна по всему миру.

Сиад в общении с журналистами отрицал любые обвинения в свой адрес. Тем не менее в интервью BFMTV в мае 2016 года он признал, что знакомил женщин с американским финансистом и заявил о готовности предстать перед судом. Однако с тех пор он ни разу не был вызван на допрос в правоохранительные органы.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Источник: ТАСС