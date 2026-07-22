От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Трансформация системы международных отношений побуждает ключевые мировые державы пересматривать свои внешнеполитические и экономические приоритеты и на этом фоне Азербайджан последовательно укрепляет позиции на международной арене, выступая значимым участником глобальных процессов.

Официальный визит президента Ильхама Алиева в Германию стал логическим продолжением этого курса: подписание с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства» и учреждение Германо-Азербайджанского бизнес-совета (German-Azerbaijani Business Council – GABC) закрепили переход связей между Баку и Берлином на принципиально новый институциональный уровень.

Успех этого визита наглядно отражает более глубокий сдвиг в мировой политике - окончательное утверждение Азербайджана в категории «средних держав». В современной экспертной терминологии так обозначают государства, которые, не обладая ядерным паритетом, располагают суверенной внешней политикой, ресурсами и геополитическим потенциалом, позволяющим им быть самостоятельными субъектами, а не объектами чужой игры. Мнение Баку по ключевым вопросам безопасности, энергетики и логистики сегодня одинаково востребовано как на Западе, так и на Востоке.

Фундаментом такого статуса стал прагматичный курс президента Ильхама Алиева. Избегая искусственных блоков и вассальных обязательств, Азербайджан выстраивает равноправный диалог, опираясь на три ключевых столпа: стратегическую энергетическую независимость, роль центрального транспортно-логистического узла Евразии и способность выступать авторитетным модератором региональных процессов без внешнего диктата. Сбалансированный подход позволяет стране сохранять высокий авторитет и в столицах Евросоюза, и в Организации тюркских государств, и в Движении неприсоединения.

Диалог с Европой: Шесть месяцев высокой дипломатии

Визит в Берлин следует рассматривать не как изолированное событие, а как логическую кульминацию чрезвычайно интенсивного внешнеполитического сезона. За последние шесть месяцев Баку превратился в один из главных центров европейской дипломатической активности. Серия визитов высших должностных лиц Европейского Союза - председателя Европейского Совета Антониу Кошты, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, а также председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен - наглядно продемонстрировала, насколько высока потребность Европы в надежном и сильном партнере на Южном Кавказе.

Европейские лидеры открыто признают: без участия Азербайджана невозможно обеспечить устойчивую энергетическую безопасность континента и построить надежные транспортные коридоры в обход нестабильных регионов.

Стратегический дуэт: После Италии - флагман Европы

Особый политический вес подписанной в Берлине «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия» придает тот факт, что Германия стала второй ключевой державой Западной Европы после Италии, с которой Азербайджан заключил столь всеобъемлющий документ. Италия исторически являлась главным торговым партнером Баку в Южной Европе и ключевым узлом приема азербайджанского газа через Южный газовый коридор. Выход же на стратегический уровень отношений с Германией - главным экономическим и промышленным локомотивом ЕС - завершает формирование мощной европейской платформы взаимодействия Азербайджана.

Этот шаг наглядно демонстрирует последовательность внешнеполитической линии президента Ильхама Алиева. Азербайджан выстраивает системные отношения с ключевыми центрами принятия решений в Европе, минуя посредников и конъюнктурные стереотипы. Берлин и Рим теперь образуют две фундаментальные опоры присутствия и влияния Баку в европейском экономическом и политическом пространстве.

Архитектура нового уровня: От намерений к институциональному союзу

Подписанная Ильхамом Алиевым и Фридрихом Мерцем «Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства» формирует единую системную платформу, охватывающую политический диалог, экономику, энергетику, безопасность, технологический трансфер и гуманитарную сферу. Значимость этого исторического шага подчеркнул Президент Азербайджана:

«Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Мы желали, чтобы стратегический диалог уже начался, и мы этого добились. В то же время уверен, что подписанная сегодня Совместная декларация для расширения экономических связей будет очень активно работать и даст хорошие результаты».

Документ переводит двустороннее сотрудничество в плоскость долгосрочного стратегического планирования и институционального взаимодействия.

В документе отдельно подчеркивается стратегическая значимость партнерства Азербайджан–ЕС. Важно подчеркнуть, что Германия прямо поддержала эти приоритеты, выслав ясный сигнал всем институтам ЕС о необходимости всемерного углубления связей с Баку.

От гуманитарного разминирования до ВПК

Знаковым прорывом берлинских договоренностей стало включение в двусторонний документ вопросов безопасности и обороны. Впервые в истории азербайджано-германских отношений на официальном уровне закреплены такие направления, как сотрудничество между оборонными академиями, обмен военными экспертами, взаимодействие в сфере оборонной промышленности и совместное противодействие транснациональным угрозам.

Особое место занимает тема гуманитарного разминирования. Германия выразила готовность оказывать экспертную и технологическую поддержку Азербайджану в очистке освобожденных территорий от мин - важнейшем условии для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев и экономического возрождения Карабаха и Восточного Зангезура. Расширение взаимодействия в сфере безопасности свидетельствует о глубоком уровне доверия между Баку и Берлином.

Человеческий капитал и инновации

Стратегический документ уделяет серьезное внимание научному, образовательному и инновационному вектору. Развитие совместных исследовательских программ, расширение академического обмена, подготовка квалифицированных кадров и специалистов профессионально-технического профиля формируют долгосрочный фундамент для партнерства в сфере человеческого капитала. Передача цифровых технологий и опыт Германии в сфере четвертой промышленной революции придадут дополнительный импульс диверсификации азербайджанской экономики.

Новая институциональная платформа

Одним из наиболее практических и долгосрочных результатов визита главы государства стало подписание Совместной декларации о создании Германо-азербайджанского бизнес-совета (German-Azerbaijani Business Council – GABC). Это не просто протокольное намерение, а создание принципиально нового институционального механизма, призванного перевести экономический диалог в системное, повседневное и результативное русло.

Среди ключевых задач, возложенных на бизнес-совет, выделяются:

Стимулирование инновационного развития: Поддержка совместных высокотехнологичных проектов и устойчивых экономических связей, ориентированных на индустрию будущего;

Инвестиционная поддержка: Выявление, экспертная разработка и совместное сопровождение крупномасштабных инвестиционных инициатив;

Трансфер знаний и технологий: Организация отраслевых рабочих групп для обмена опытом, инженерными решениями и институциональной экспертизой;

Улучшение делового климата: Выработка конкретных рекомендаций для правительств обеих стран по оптимизации условий ведения бизнеса и снятию административных барьеров.

Бизнес-совет призван стать прямой мостовой конструкцией между государственными структурами и предпринимательскими кругами обоих государств. Для немецкого бизнеса, известного своей консервативностью и высокими требованиями к инвестиционной предсказуемости, создание GABC служит четким гарантирующим сигналом. Берлин видит в Азербайджане перспективный рынок, устойчивую инвестиционную площадку и важнейший связующий хаб для выхода на рынки Центральной Азии.

Трансформация энергетики: От газа к «зеленому» водороду

Энергетический раздел подписанной «Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства» заслуживает отдельного внимания. Наглядным подтверждением этого выступает заявление главы немецкого правительства, подчеркнувшего фундаментальную роль Баку в энергобезопасности Европы: «Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном. На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридор имеет особое значение. Мы хотим еще больше диверсифицировать наше энергоснабжение благодаря сотрудничеству с Азербайджаном», - заявил Мерц.

В своем заявлении президент Ильхам Алиев детально охарактеризовал энергетическое сотрудничество с Германией, объемы товарооборота с которой достигли почти $1,5 млрд. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан полностью закрывает потребности Берлина в нефтяном секторе - «как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR», - а также успешно начал прямой экспорт голубого топлива, заключив 10-летний контракт на поставку 1,5 млрд кубометров газа.

Однако ключевым условием для дальнейшего наращивания этих объемов президент назвал расширение европейской инфраструктуры и преодоление финансово-институциональных барьеров. Напомнив о полной загрузке магистралей TANAP и TAP, Ильхам Алиев привязал необходимость новых инвестиций к сложной геополитической обстановке: «Считаю, что при условии учета зеленой повестки дня эти вопросы могут быть пересмотрены, с тем чтобы европейские банки также выделяли средства на разработку нефтегазовых проектов, строительство и расширение нефтегазовой инфраструктуры. В таком случае Азербайджан сможет в значительной степени увеличить экспорт своего газа на европейское пространство, в том числе в Германию».

Если на протяжении предыдущих десятилетий базой сотрудничества выступали исключительно традиционные углеводороды, то сегодня Баку и Берлин совершают качественный рывок в будущее. Документ выводит взаимодействие за пределы только лишь транспортировки природного газа, инкорпорируя в стратегический базис «зеленую» энергетику, низкоуглеродный водород, решения в сфере энергоэффективности и совместную климатическую повестку. В контексте масштабных европейских планов по декарбонизации промышленности Германия видит в Азербайджане потенциального крупного поставщика экологически чистой энергии. Богатый потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана - как на суше, так и на каспийском шельфе в сочетании с немецкими технологиями создает синергию, способную кардинально изменить энергетическую карту региона.

Региональный мир и международная поддержка

В ходе переговоров в Берлине Фридрих Мерц выразил однозначную поддержку процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также поддержал результаты Вашингтонского саммита.

«Мир, безопасность и стабильность на Южном Кавказе необходимы и для нас. Германия и Европейский Союз крайне заинтересованы в достижении прочного мира в этом геополитически важном регионе. Мы поздравляем Вас с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Это – историческое соглашение. Благодаря этому появляется шанс урегулировать конфликт, который длился десятилетиями. Германия и Европа будут рады сделать все, что в их силах», - заявил он.

Позиция Германии подтверждает: европейское сообщество признает конструктивную роль Азербайджана в создании новой реальности на Южном Кавказе, основанной на уважении суверенитета, территориальной целостности и непоколебимости государственных границ.

Поддержка мирной повестки Баку со стороны ключевой страны Евросоюза также сводит на нет попытки отдельных деструктивных сил исказить суть происходящих процессов. Берлин четко дает понять, что стабильный и процветающий Южный Кавказ возможен только при активном и равноправном участии Азербайджана.

Победившая дипломатия национальных интересов

Итоги визита президента Ильхама Алиева в Берлин выходят далеко за рамки классической двусторонней повестки. Подписание Стратегической декларации и запуск Германо-азербайджанского бизнес-совета заложили институциональный фундамент, рассчитанный на десятилетия вперед.

Баку продемонстрировал мастерство баланса и высочайшую прагматичность внешней политики. Закрепив полноформатные стратегические связи с промышленным и финансовым ядром ЕС - Германией, Азербайджан не просто укрепил свои европейские позиции, а окончательно сформировал устойчивую геополитическую модель, где национальные интересы страны выступают главным ориентиром и гарантом стабильности во всем регионе.