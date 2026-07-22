Бизнес-счета азербайджанских компаний оказались взломаны: Ущерб превысил 100 тысяч манатов - ВИДЕО

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступили обращения о незаконном вмешательстве в бизнес-счета различных юридических лиц с использованием специального программного обеспечения и хищении денежных средств.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления - Закир Нахмедов (2008 г.р.), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Следствием установлено, что З. Нахмедов разрабатывал специальное программное обеспечение, с помощью которого получал идентификационные данные, необходимые для доступа к бизнес-счетам различных ООО. Используя эти сведения, он направлял запросы на электронное подтверждение входа в бизнес-аккаунты. После того как владельцы счетов подтверждали запросы, не проверив источник их отправки, злоумышленник получал несанкционированный доступ к счетам и похищал находившиеся на них денежные средства.

Впоследствии, чтобы скрыть происхождение преступных доходов и замести следы, он конвертировал похищенные средства в криптовалюту, легализовав их таким образом.

По предварительным данным, ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 100 тысяч манатов.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

«Призываем граждан и представителей бизнеса проявлять бдительность. Рекомендуем не подтверждать запросы, связанные с идентификационными данными, интернет-банкингом и другими электронными платежными сервисами, не убедившись в их подлинности. Также ни при каких обстоятельствах не следует передавать третьим лицам данные для входа в систему, коды подтверждения и сведения об электронной подписи» - отмечают в МВД.

Отметим, что при получении подозрительных запросов, ссылок или обнаружении неизвестных операций по счетам необходимо незамедлительно обратиться в обслуживающий банк и сообщить в правоохранительные органы.

В ведомстве также напомнили, что подтверждение любого электронного запроса может стать основанием для проведения финансовых операций по вашим счетам.