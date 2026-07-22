 Бизнес-счета азербайджанских компаний оказались взломаны: Ущерб превысил 100 тысяч манатов - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Бизнес-счета азербайджанских компаний оказались взломаны: Ущерб превысил 100 тысяч манатов - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:34 - Сегодня
Бизнес-счета азербайджанских компаний оказались взломаны: Ущерб превысил 100 тысяч манатов - ВИДЕО

В Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана поступили обращения о незаконном вмешательстве в бизнес-счета различных юридических лиц с использованием специального программного обеспечения и хищении денежных средств.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления - Закир Нахмедов (2008 г.р.), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД. 

Следствием установлено, что З. Нахмедов разрабатывал специальное программное обеспечение, с помощью которого получал идентификационные данные, необходимые для доступа к бизнес-счетам различных ООО. Используя эти сведения, он направлял запросы на электронное подтверждение входа в бизнес-аккаунты. После того как владельцы счетов подтверждали запросы, не проверив источник их отправки, злоумышленник получал несанкционированный доступ к счетам и похищал находившиеся на них денежные средства.

Впоследствии, чтобы скрыть происхождение преступных доходов и замести следы, он конвертировал похищенные средства в криптовалюту, легализовав их таким образом.

По предварительным данным, ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 100 тысяч манатов.

По данному факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

«Призываем граждан и представителей бизнеса проявлять бдительность. Рекомендуем не подтверждать запросы, связанные с идентификационными данными, интернет-банкингом и другими электронными платежными сервисами, не убедившись в их подлинности. Также ни при каких обстоятельствах не следует передавать третьим лицам данные для входа в систему, коды подтверждения и сведения об электронной подписи» - отмечают в МВД. 

Отметим, что при получении подозрительных запросов, ссылок или обнаружении неизвестных операций по счетам необходимо незамедлительно обратиться в обслуживающий банк и сообщить в правоохранительные органы.

В ведомстве также напомнили, что подтверждение любого электронного запроса может стать основанием для проведения финансовых операций по вашим счетам.

Поделиться:
295

Актуально

Мнение

От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Xроника

В Азербайджане утвердят требования к одежде учителей государственных школ

Мнение

Как там дела с французским колониализмом, или Баку бьет Париж его же оружием

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Общество

В Азербайджане установлены цены на ряд лекарственных средств

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы 

В эти дни температура воздуха в Азербайджане повысится до 41 градуса 

Baku International Arts Festival соберёт мировых звезд искусств в столице Азербайджана

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

«Наверное, сама виновата?»: как виктимблейминг стал частью общественной реакции

Нападение в зоомагазине в Баку: злоумышленник избил женщину, угрожая убийством - ВИДЕО

Почему в грузинском отеле избили туристку: все версии резонансного конфликта

В августе в Азербайджане будет 10 нерабочих дней

Последние новости

В Азербайджане установлены цены на ряд лекарственных средств

Сегодня, 15:37

Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы 

Сегодня, 15:31

В эти дни температура воздуха в Азербайджане повысится до 41 градуса 

Сегодня, 15:29

В Турции расследуют причины крушения учебного вертолета - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:18

Нарек Карапетян лишился депутатской неприкосновенности

Сегодня, 15:15

Азербайджан и Судан отменили визы для владельцев дипломатических паспортов

Сегодня, 15:13

Baku International Arts Festival соберёт мировых звезд искусств в столице Азербайджана

Сегодня, 15:06

Тиктокер Arzum 9999 освобождена под домашний арест и покинула здание суда - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:57

Утвержден Устав Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Сегодня, 14:54

От баррелей к проектам

Сегодня, 14:51

В Азербайджане утвердят требования к одежде учителей государственных школ

Сегодня, 14:47

Путин назвал временными трудности на топливном рынке России

Сегодня, 14:45

Рауф Арифоглу награжден орденом «За службу Отечеству» 2-й степени

Сегодня, 14:41

Бизнес-счета азербайджанских компаний оказались взломаны: Ущерб превысил 100 тысяч манатов - ВИДЕО

Сегодня, 14:34

У Генштаба ВСУ новый начальник 

Сегодня, 14:30

Как там дела с французским колониализмом, или Баку бьет Париж его же оружием

Сегодня, 14:23

Украинские CМИ уделили большое внимание визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию - ФОТО

Сегодня, 14:15

От партнерства к союзу: Берлин открывает новую главу отношений с Баку

Сегодня, 14:02

СМИ: предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции

Сегодня, 13:55

Кремль не располагает информацией о встрече представителей РФ и Германии в Баку

Сегодня, 13:35
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00