Украинские CМИ уделили большое внимание визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию - ФОТО

Ведущие украинские информационные агентства и порталы уделили большое внимание визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Укринформ», «РБК-Украина», УНИАН, «Интерфакс-Украина», «Украинская правда», «Корреспондент», LB.ua, Цензор. НЕТ и другие информационные агентства опубликовали материалы о пресс-конференции Президента Азербайджана, проведенной совместно с канцлером Германии.

В статьях содержатся информация о важности поставок азербайджанского газа в Европу, включая Германию, о роли нашей страны в энергетической безопасности Европы, а также о встрече представителей Германии и России в Баку.