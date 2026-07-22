В эти дни температура воздуха в Азербайджане повысится до 41 градуса
Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, 25-26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 35-38 градусов, а в отдельных районах приблизится к 40 градусам.
В некоторых районах Азербайджана 25-29 июля максимальная температура воздуха ожидается на уровне 35-40 градусов, а в отдельных местах Центрально-Аранской зоны и Нахчыванской Автономной Республики она может повыситься до 41 градуса.
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