В Турции расследуют причины крушения учебного вертолета - ОБНОВЛЕНО
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с крушением учебного вертолета в Анкаре.
Как сообщает 1news.az, один из двух пострадавших в результате трагического инцидента скончался.
Глава Минюста выразил соболезнования родным и близким пилота - полковника в отставке Ясаоздена Баккала.
Состояние раненого капитана ВВС Туции Бильгехана Куртоглу оценивается как стабильное.
Министр заверил, что причины крушения будут всесторонне расследованы.
Вертолет типа R-44 разбился 22 июля в 10.02 по местному времени в районе Темелли вблизи трассы Анкара-Эскишехир.
Винтокрылая машина совершала учебный полет с территории предприятия оборонной компании TUSAŞ.
12:10
В поселке Темелли района Синджан в Анкаре потерпел крушение учебный вертолет.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента пострадали два человека.
К месту происшествия привлечены спасатели и бригады скорой помощи.
Причина крушения пока неизвестна.