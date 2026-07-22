В Турции расследуют причины крушения учебного вертолета - ОБНОВЛЕНО

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с крушением учебного вертолета в Анкаре.

Как сообщает 1news.az, один из двух пострадавших в результате трагического инцидента скончался.

Глава Минюста выразил соболезнования родным и близким пилота - полковника в отставке Ясаоздена Баккала.

Состояние раненого капитана ВВС Туции Бильгехана Куртоглу оценивается как стабильное.

Министр заверил, что причины крушения будут всесторонне расследованы.

Вертолет типа R-44 разбился 22 июля в 10.02 по местному времени в районе Темелли вблизи трассы Анкара-Эскишехир.

Винтокрылая машина совершала учебный полет с территории предприятия оборонной компании TUSAŞ.

12:10

В поселке Темелли района Синджан в Анкаре потерпел крушение учебный вертолет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Haber Global, в результате инцидента пострадали два человека.

К месту происшествия привлечены спасатели и бригады скорой помощи.

Причина крушения пока неизвестна.