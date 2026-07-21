Ильхам Алиев поздравил Энди Бернэма

Президент Ильхам Алиев направил поздравление премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернэму по случаю его назначения на должность.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемый господин Премьер-министр,

Сердечно поздравляю Вас с назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством, основанных на богатых и добрых традициях. Динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, поступательное углубление и наполнение новым содержанием нашего проверенного временем стратегического партнерства в энергетической сфере вызывают удовлетворение.

Представляющие Вашу страну компании участвуют в ряде важных проектов в Азербайджане и эффективно работают здесь как в нефтяном, так и в ненефтяном секторах экономики страны. Хотел бы особо отметить нашу многолетнюю успешную совместную деятельность с компанией bp в сфере как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Тот факт, что компании из Соединенного Королевства были в числе первых иностранных компаний, приглашенных Азербайджаном после освобождения наших земель от оккупации, и принимают активное участие в проводимых сегодня там строительно-восстановительных работах, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между нашими странами.

Уверен, что дружественные отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством нашими совместными усилиями будут и впредь успешно развиваться в интересах наших народов, а наше партнерство еще больше укрепится.

Еще раз поздравляю Вас, желаю успехов в предстоящей ответственной деятельности.