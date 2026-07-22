В Азербайджане установлены цены на ряд лекарственных средств.

Как сообщает 1news.az, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.

На заседании верхний предел цен на 143 наименования лекарственных средств был отрегулирован в соответствии с Правилами, утвержденными соответствующим постановлением Кабинета министров, и Инструкцией, утвержденной Решением совета от 21 июля 2015 года.

Полный список лекарственных средств, верхний предел цен на которые был утвержден с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, активного вещества, дозировки, фасовки, количества и страны-производителя, размещен на официальном сайте Тарифного совета в разделе «Лекарственные средства».

Решение вступает в силу с 23 июля.