Если поборники европейского универсализма полагают, что принципы гуманизма и права человека работают исключительно по их односторонней указке, то современная реальность готовит им суровое протрезвление.

Франция, считающая себя одной из главных колыбелей европейской демократии, наделила себя удобной привилегией вешать ярлыки и поучать суверенные государства правилам международной морали, одновременно старательно пряча под ковер сомнительные практики собственного управления. Однако попытка Елисейского дворца развернуть очередную синхронную медиа-атаку против Азербайджана оборачивается против самого Парижа. То, что во французских политтехнологических штабах задумывалось как демонстрация дипломатической строгости, в реальности высвечивает глубокий системный кризис, цензурный зажим и застарелый страх перед публичной правдой.

Кампания, развернутая во французском информационном пространстве после ярких оценок президента Ильхама Алиева на Шушинском медиафоруме, поражает своей казенной узостью. Нарративы, синхронно запущенные ключевыми изданиями и медиаресурсами, выдают не просто глубинное раздражение, а жесткую координацию всей этой кампании из единого центра. Но попытка заглушить голос Баку фальшивыми обвинениями разбивается об абсолютный факт, заключающийся в том, что колониальные рудименты XXI века - это не «внутреннее дело» Пятой республики, а прямой вызов всему международному правопорядку.

Архитектура информационного заказа: как работает французский зажим

Заявления о якобы непререкаемой «свободе слова» и «журналистском плюрализме» во Франции рушатся в тот самый момент, когда затрагиваются чувствительные зоны государственных интересов Парижа. Когда спикеры из Франции берут на себя смелость рассуждать о стандартах медиа-пространства в других странах, они сознательно умалчивают о собственном жестком цензурном каркасе. Стоит ли удивляться той нервозности, с которой французский истеблишмент встретил заявления о неоколониализме, прозвучавшие в Шуше?

Реакция французских медиаструктур оказалась поразительно единообразной. Статья в газете Le Figaro от 20 июля 2026 года под провокационным заголовком «"Как колонии": Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет "независимости" для Новой Каледонии и заморских территорий» задала тон, который тут же подхватили десятки других ресурсов. К этой волне подключилась газета Opinion Internationale, выпустив материал с недвусмысленным призывом: «Азербайджан против заморских территорий Франции: положить конец вмешательствам! Франция должна перестать молчать». В аналогичном ключе сработали и другие информационные платформы, включая Radio Cocotier, Franceinfo, а также вещательные гиганты TV5 Monde и LCI.

Подобная тотальная синхронность, идентичность формулировок и мгновенная консолидация разрозненных СМИ свидетельствуют о том, что перед нами не продукт свободной журналистской дискуссии, а классическая, координируемая из единого кабинета дезинформационная кампания. Когда медийный хор по команде начинает транслировать один и тот же тезис, разглагольствования о французском независимом журнализме окончательно теряют смысловую ценность.

Международный контекст и историческая справедливость

Почему прямое называние вещей своими именами вызывает в Париже столь болезненную реакцию? Ответ кроется в банальном нежелании признавать очевидное. Поднятые Азербайджаном вопросы носят исключительно фундаментальный, принципиальный характер, опирающийся на нормы международной легитимности.

Официальная позиция ООН не оставляет пространства для двусмысленных трактовок: Новая Каледония внесена в официальный список этой организации в качестве несамоуправляющейся территории, где Франция официально фигурирует как управляющая держава. Сам факт того, что процесс самоопределения народа канаков до сих пор зафиксирован международными институтами как незавершенный, наглядно указывает на колониальный характер статус-кво.

Если, по логике французских медиа, на этих территориях отсутствует стремление к независимости и нет никакого противостояния с метрополией, то чем руководствовалось правительство Франции, проводившее в Новой Каледонии три последовательных референдума? Ответ очевиден: борьба коренного населения за свои права - это объективная реальность, которую бесполезно шифровать фигурами речи о «заморских территориях».

В этом вопросе президент Азербайджана занял четкую и юридически безупречную позицию, ответив на беспочвенные обвинения во вмешательстве: «Когда нас приняли в Совет Европы, я был первым главой азербайджанской делегации и приехал в Страсбург. И первое, что услышала наша делегация от руководства Совета Европы, было то, что права человека не могут быть внутренним вопросом для какой-либо страны. Мы были хорошими учениками и усвоили это. И теперь, когда Бакинская инициативная группа поднимает вопрос о колониальном неравенстве или колониальном господстве, их обвиняют. И не только их: даже правительство Азербайджана обвиняют в том, что оно не делает – во вмешательстве во внутренние дела Франции. Потому что вопросы прав человека являются универсальными вопросами, и Бакинская инициативная группа является неправительственной организацией, возможно, первой и наиболее эффективной, которая выносит этот вопрос на глобальную повестку дня, поскольку на протяжении многих лет так называемые заморские территории Франции, которые де-факто являются колониями, находились под гнетом».

Роль Бакинской инициативной группы: за права человека и против гнета

Чтобы понять, почему деятельность Бакинской инициативной группы (БИГ) вызывает столь бурную реакцию в Париже, следует обратиться к истокам и целям ее создания. Международная неправительственная организация «Бакинская инициативная группа» была учреждена 6 июля 2023 года участниками международной конференции «На пути к полному искоренению колониализма», проходившей в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Цель создания БИГ - формирование постоянной, институциональной международной платформы для поддержки правовой, политической и информационной борьбы народов, страдающих от колониализма и неоколониализма в XXI веке. Группа призвана привлекать внимание мирового сообщества, институтов ООН и правозащитных организаций к фактам нарушения прав коренных народов, этноцида, разрушения экосистем и системного ущемления базовых свобод на так называемых заморских территориях.

БИГ стала мощным голосом тех, чьи требования десятилетиями глушились. Именно благодаря работе БИГ на международных площадках - от Женевы до Нью-Йорка - проблемы Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Майотты получили полновесный резонанс.

Именно поэтому на Бакинскую инициативную группу обрушился весь арсенал французского государственного давления. Однако попытки заклеймить правозащитную деятельность БИГ терминологией «гибридных войн» выглядят нелепо на фоне тяжелого исторического багажа самой Франции.

На том же Шушинском форуме Ильхам Алиев напомнил, что во французских колониях совершались различные противоправные действия, включая ядерные испытания, в результате которых пострадало огромное число людей, многие из которых лишились жизни, потеряли здоровье, а окружающая среда понесла тяжелый ущерб. «И когда Бакинская инициативная группа поднимает этот вопрос, ее, к сожалению, несправедливо обвиняют в ведении некой гибридной войны. Это абсолютно несправедливо», - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев сказал, что на протяжении многих лет те немногочисленные голоса, которые пытались говорить о проблемах в Новой Каледонии, Полинезии, Мартинике и других территориях, подавлялись скоординированными действиями, подвергались преследованиям и шантажу, а некоторые участники международных мероприятий, организованных Бакинской инициативной группой, были задержаны, причем не только во Франции, но и в Швейцарии. Были и те, кого арестовали.

Подобная практика репрессий разоблачает истинную цену европейских декламаций о свободе слова и неприкосновенности личности.

«И теперь эти люди говорят о правах человека, пытаются учить мир демократии?! Знаете, бумеранг – очень эффективное оружие. Следует это учитывать. Я имею в виду, что те, кто хотел нанести удар по Азербайджану, недооценили нас», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Деструктивный курс Парижа и политический реваншизм

Корни нынешнего информационного и дипломатического демарша Франции лежат значительно глубже, чем просто раздражение от работы правозащитников. В их основе - глубокая обида на крах собственных геополитических комбинаций на Южном Кавказе. На протяжении трех десятилетий Франция, входившая в состав международных посредников (сопредседателей Минской группы ОБСЕ) по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, пыталась консервировать статус-кво, покровительствуя армянскому оккупационному режиму и имитируя миротворческую деятельность.

Когда Азербайджан в полном соответствии с международным правом самостоятельно восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, разрушив многолетние схемы Елисейского дворца, Франция перешла к открыто враждебным шагам. Сенат и Национальное собрание Франции принимали абсурдные резолюции, призывающие к признанию марионеточной хунты, а официальные лица в Париже во главе с президентом Эммануэлем Макроном открыто встали на сторону реваншизма. Здесь стоит напомнить о решениях парламента этой страны, призывающих к признанию армянского сепаратистского образования на азербайджанской территории.

«Даже сейчас во Франции существует так называемое посольство несуществующего «Нагорного Карабаха». Но это очень незначительные вопросы. Дело не в наших отношениях с Францией - дело в принципиальном вопросе международного поведения. В XXI веке невозможно иметь колонию, расположенную в 10 тысячах километров от вас, если местное население не хочет вашего присутствия. Люди хотят жить своей собственной жизнью. Существуют гораздо более малые страны, значительно меньшие, чем Новая Каледония или другие, которые обладают государственностью, имеют право голоса в ООН и свой собственный флаг. Почему же этого не должно быть у них?! Я считаю, что отношение к этому вопросу является важным тестом для стран и для гражданского общества. И я думаю, что, если в разных частях мира будет больше групп, подобных Бакинской инициативной группе, они могли бы создать своего рода коалицию НПО, которая могла бы более активно выступать по данным вопросам, чтобы положить конец этому угнетению», - сказал Ильхам Алиев.

Париж пытается судорожно цепляться за политических призраков прошлого. Характерным показателем этого судорожного курса является деятельность таких французских политиков, как депутат от Новой Каледонии Николя Метцдорф. Посещая Ереван, Метцдорф не упускал случая провести «официальные» встречи с главарями бывшей марионеточной структуры, открыто демонстрируя пренебрежение к международно признанным границам Азербайджана. Теперь тот же Метцдорф вместе с коллегами из Французской Полинезии строчит гневные письма в адрес МИД Франции, требуя «наказать» Баку за правду о неоколониализме.

Подобный дешевый театральный политический фарс наглядно показывает, что во французском истеблишменте полностью отсутствует понимание современных международно-правовых реалий. Пока французские законодатели продолжают оперировать штампами о «Нагорном Карабахе» - административной единицы, которой не существует на карте Азербайджана, - ни о какой полноценной нормализации двусторонних отношений с Парижем не может быть и речи.

География колониального узла: от Тихого океана до Европы

Проблема французского неоколониализма охватывает не только отдельные тихоокеанские острова. Наглядный тому пример – расположенный в центре Европы остров Корсика. «Люди (на Корсике – ред.) хотят жить своей жизнью, хотят сохранить свой язык, хотят, чтобы их самобытность уважали. Они не хотят захватывать территорию Франции. Они просто хотят жить на земле своих предков с достоинством и без какого-либо внешнего правления, внешнего господства», - указал президент Азербайджана.

Французская модель интеграции на практике оборачивается стиранием национальной идентичности, ограничением использования родных языков, экономическим дисбалансом и насильственным насаждением унифицированных административных директив из Парижа. Будь то Корсика в Средиземноморье или Новая Каледония в Тихом океане - базовое требование местных жителей заключается вовсе не в агрессии против Франции, а в праве на сохранение собственного исторического лица, языка и культуры.

Провал двойных стандартов

Итог информационной атаки, предпринятой французскими медиаресурсами, оказался прямо противоположным ожиданиям ее заказчиков. Вместо того чтобы изолировать Азербайджан или заставить Баку отказаться от защиты принципов справедливости, кампания Елисейского дворца лишь привлекла дополнительное внимание к проблеме неоколониализма.

Двойные стандарты Парижа окончательно обнажены перед международным сообществом. Свобода слова объявляется там священной правовой нормой только до тех пор, пока она служит текущим геополитическим интересам внешней политики Франции. При этом права человека признаются «универсальными» исключительно в тех случаях, когда французская сторона пытается использовать их как инструмент политического давления и шантажа против неугодных государств. Однако стоит лишь суверенному государству или независимой неправительственной организации применить те же самые правовые принципы к самой Франции, как в ход мгновенно идут цензура, политтехнологическая дискредитация, административные аресты активистов и необоснованные обвинения в «гибридных угрозах».

Азербайджан доказал, что способное отстаивать собственную независимость государство невозможно запугать медийными фейками, политическим давлением или координированными демаршами. Время, когда бывшие колониальные державы могли безнаказанно диктовать свою волю миру и прикрывать собственную авторитарную практику лозунгами о демократии, окончательно прошло. А судорожная попытка ответить на конструктивную критику скоординированной дезинформацией - это лучший показатель того, что у Елисейского дворца просто не осталось содержательных и убедительных контраргументов.