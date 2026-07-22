Бакинский метрополитен переходит на усиленный режим работы 

В связи с международными матчами футбольных клубов Нефтчи и Карабах режим работы Бакинского метрополитена будет изменен.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Бакинском метрополитене.

Отмечается, что с учетом повышенного интереса болельщиков к обоим матчам метрополитен будет работать в усиленном режиме два дня подряд.

«Согласно операционному плану метрополитена, первые усиленные меры будут приняты 22 июля на станции Халглар достлугу, расположенной неподалеку от Стадиона имени 8-го км, где состоится матч Нефтчи - Динамо (Беларусь). Здесь по специальному графику дежурств будет привлечен дополнительный персонал и усилен контроль.

23 июля дополнительные меры будут приняты на станции Гянджлик, расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова, где пройдет игра Карабах - ЦСКА (Болгария), а также на станциях 28 Мая и Нариман Нариманов.

Резервные составы будут приведены в готовность для выпуска на линию.

При необходимости после завершения обоих матчей движение поездов на других станциях метрополитена также будет отрегулировано в соответствии с режимом работы указанных станций.

В целом же в оба дня движение поездов будет организовано в соответствии с действующим летним графиком», - говорится в сообщении.