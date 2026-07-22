Baku International Arts Festival соберёт мировых звезд искусств в столице Азербайджана

Второй мультижанровый фестиваль Baku International Arts Festival (BIAF) состоится в Баку с 28 октября по 8 ноября 2026 года.

Программа фестиваля, проводимого при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, будет включать в себя театральные, танцевальные и музыкальные мероприятия. Всего запланировано более 20 мероприятий разных жанров, среди которых концерты, балетные и театральные постановки, кинопоказы, встречи с артистами и мастер-классы. Грандиозный праздник искусств объединит артистов и творческие коллективы из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, Монако, России, США, Франции и других стран. Подробная программа фестиваля будет доступна на официальном сайте www.biaf.az.

В этом году особое внимание будет уделено коллаборациям зарубежных артистов с артистами, коллективами и учебными заведениями Азербайджана, включая Академию хореографии, Театр оперы и балета, Музыкальную академию, Университет искусств, Азербайджанский симфонический и Камерный оркестры.

BIAF пройдет сразу на нескольких знаковых площадках Баку: в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева, Азербайджанском национальном драматическом театре, Азербайджанском государственном музыкальном театре, Дворце имени Гейдара Алиева, в историческом районе Ичери-шехер и других.

В программу фестиваля войдет новая постановка «Тикра: Ночь воспоминаний» (Thikra: Night of Remembering) прославленного режиссера и хореографа Акрама Хана, удостоенного множества престижных наград. Этот спектакль продолжает развивать фирменный стиль Хана — новаторское сочетание современного и классического индийского танцев (катхак). Над визуальным оформлением спектакля работала саудовская художница Манал Аль-Доваян, известная своей масштабной мультимедийной инсталляцией в национальном павильоне Саудовской Аравии на 60-й Венецианской биеннале. Мировая премьера спектакля состоялась в январе 2025 года среди пустынных ландшафтов Вади-эль-Фанн («Долины искусств») в регионе Аль-Ула; постановка была создана по заказу Королевской комиссии по развитию Аль-Улы специально для фестиваля искусств AlUla Arts Festival 2025. Название «Тикра» в переводе с арабского означает «память» или «воспоминание» и отражает глубокую связь с силой ритуалов. По замыслу авторов, это ежегодное событие, в рамках которого женщины собираются вместе всего на одну ночь, чтобы пробудить духов своих предшественниц. Через церемонию и совместные воспоминания они преодолевают границы времени, объединяя прошлое и настоящее в глубоком акте обновления.

Музыкальная программа BIAF в этом году посвящена 120-летию легендарного композитора Дмитрия Шостаковича, чья жизнь и судьба была неразрывно связана с Азербайджаном. Советский гений, повлиявший на формирование национальной композиторской школы, Шостакович многократно бывал и выступал в Баку.

Среди исполнителей — известный скрипач, дважды лауреат премии «Грэмми» Максим Венгеров. Один из самых востребованных скрипачей современности, он сотрудничал с великими музыкантами прошлых лет — Ростроповичем, Аббадо, Мути, Шайи, Баренбоймом, Шолти, Менухиным и многими другими, а также неоднократно выступал с лучшими оркестрами на престижных мировых площадках. Венгеров получил целый ряд наград в области звукозаписи, включая две премии Gramophone Award UK, пять Edison Award, два Echo Klassik Award, Classical Brit Award и многие другие.

Также зрители BIAF также увидят мультимедийный проект всемирно известного южноафриканского художника Уильяма Кентриджа — визуальную интерпретацию 10-ой симфонии Шостаковича. В процессе создания анимационного фильма «О, верить в иной мир» (Oh To Believe in Another World) Кентридж задействовал кукол и актеров в масках, а также использовал технику коллажа. В этой работе он выстраивает сюрреалистичный образ заброшенного советского музея, который сопровождает звучание мощной симфонии, написанной в 1953 году и ставшей одним из самых глубоко личных произведений композитора. 10-ая симфония также имеет прямое отношение к Баку — в музыкальной теме произведения отражено тайное признание автора своей ученице, азербайджанской пианистке и композитору Эльмире Назировой. Монументальное произведение исполнит Фестивальный оркестр BIAF — коллектив выдающихся музыкантов под управлением всемирно известного скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого, чья музыкальная династия тесно связана со столицей Азербайджана.

В 2025 году в рамках BIAF было представлено более 20 уникальных событий с участием свыше 100 артистов из Азербайджана, Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Канады, Китая, США, Франции, Узбекистана и других стран. Гости фестиваля смогли познакомиться с легендарными работами таких мэтров сцены, как Робер Лепаж, Гийом Коте, Шарон Эяль, Ян Липин, Римас Туминас, Даниэле Финци Паска.

Вдохновленный лучшими мировыми фестивальными проектами, BIAF формирует современную, международную, мультижанровую культурную платформу. Баку — динамичный, открытый и толерантный город, выступающий площадкой для этого глобального проекта и служащий связующим звеном между Востоком и Западом; это современная мировая столица. Будучи некогда важным пунктом на знаменитом Шелковом пути и историческим центром притяжения для представителей различных народов и вероисповеданий, город и сегодня продолжает объединять культуры, задавая при этом высокие стандарты качества. Возможность увидеть лучшие сценические постановки последних лет на Baku International Arts Festival — это прекрасный повод для посещения Азербайджана, знакомства с его богатой историей и разнообразием культурных традиций.

Подробная программа BIAF-2026 и билеты на мероприятия будут доступны на официальном сайте фестиваля: http://biaf.az/