У Генштаба ВСУ новый начальник 

Генерал-майор Игорь Скибюк будет назначен на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Определили порядок дальнейших шагов. Сегодня будут формализованы решения о замене руководства Вооруженных сил Украины – соответствующие указы готовятся. Вместе с [главнокомандующим ВСУ] Михаилом Драпатым и [врио министра обороны] Евгением Хмарой определили, что новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий плечом к плечу защищал Украину», – написал Зеленский в соцсетях.

Украинский лидер подчеркнул важность того, чтобы все составляющие армии и впредь функционировали абсолютно слаженно.

«Так же вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский (уже бывший главком ВСУ) и Андрей Гнатов (экс-начальник Генштаба) будут служить защите нашего государства. Обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы. В частности, это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей наших подразделений, развития корпусной системы», - указал президент.

Источник: Интерфакс-Украина