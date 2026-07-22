Погода на четверг: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 23 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем - 45–50%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается погода без осадков. Однако в дневные часы в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Местами в горных районах будет наблюдаться туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем - 35–39° тепла, в горах ночью – 13-18° тепла, днем – 24-29° тепла.