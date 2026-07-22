Из РФ в Азербайджан экстрадировали пятерых подозреваемых, находившихся в международном розыске

Из России в Азербайджан экстрадированы пятеро граждан страны, объявленных в международный розыск по линии Интерпола и обвиняемых в совершении тяжких преступлений.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, речь идет об Эмиле Фаиг оглу Кязимове, Джаббаре Мамедрза оглу Мамедове, Хабиле Гусеин оглу Алиеве, Фуаде Ильгар оглу Бабаеве и Кянане Али оглу Гулиеве.

Экстрадиция была проведена в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». После завершения необходимых процедур обвиняемые были доставлены в Азербайджан специальным конвоем Пенитенциарной службы Министерства юстиции.