Лига Европы УЕФА: «Карабах» принимает болгарский клуб

Представитель Азербайджана в Лиге Европы УЕФА «Карабах» сегодня проведет первый матч в рамках II квалификационного раунда.

Как сообщает 1news.az, агдамский клуб примет болгарскую команду ЦСКА.

Встреча, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Матч обслужит главный арбитр Даниэле Киффи (Италия).

Ответный матч состоится 30 июля в Софии. Победитель этой пары станет соперником в дуэли «Шериф» (Молдова) - «Маккаби» (Израиль).