 «Карабах» обыграл киевское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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«Карабах» обыграл киевское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:45 - 13 / 08 / 2026
«Карабах» обыграл киевское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский «Карабах» одержал победу над киевским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 12-й минуте открыл Джали Муаддиб. Во втором тайме, на 69-й минуте, Алексей Кащук забил второй мяч и установил окончательный счёт встречи.

В первом матче, состоявшемся в Польше, киевское «Динамо» одержало минимальную победу — 1:0. Таким образом, «Карабах» выиграл противостояние по сумме двух матчей со счётом 2:1 и вышел в раунд плей-офф.

За выход в основной этап турнира агдамский клуб сыграет с победителем пары «Твенте» (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия).

21:48

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Карабахом» и киевским «Динамо» забит второй гол.

На 69-й минуте Алексей Кашук отправил мяч в ворота гостей и увеличил преимущество агдамского клуба — 2:0.

21:00

«Карабах» вышел вперёд в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо».

На 12-й минуте счёт открыл Джали Муаддиб, выведя агдамский клуб вперёд.

До конца первого тайма счёт не изменился — после 45 минут игры «Карабах» ведёт со счётом 1:0.

20:09

Азербайджанский «Карабах» принимает киевское «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

19:15

Стали известны стартовые составы азербайджанского «Карабаха» и киевского «Динамо» на ответный матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку начнётся в 20:00.

«Карабах»: Мартин Зломишлич, Эльвин Джафаргулиев, Бенсе Варкони, Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Марко Янкович, Педру Бикалью, Абдулла Зубир, Алексей Кашук, Джали Муаддиб, Кади Боржес.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

«Динамо»: Вячеслав Суркис, Алексей Сыч, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак, Тарас Михавко, Владимир Бражко, Джастин Лонвейк, Валентин Рубчинский, Эдуардо Геррейро, Богдан Редушко, Матвей Пономаренко.

Главный тренер: Игорь Костюк.

Напомним, в первом матче, который состоялся в польском Люблине, «Карабах» уступил киевскому «Динамо» со счётом 0:1.

Победитель этой пары в раунде плей-офф встретится с сильнейшей командой противостояния «Твенте» (Нидерланды) — «Дунайска Стреда» (Словакия). В первом матче нидерландский клуб разгромил соперника со счётом 6:0.

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