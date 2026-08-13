«Карабах» обыграл киевское «Динамо» и вышел в плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Агдамский «Карабах» одержал победу над киевским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 12-й минуте открыл Джали Муаддиб. Во втором тайме, на 69-й минуте, Алексей Кащук забил второй мяч и установил окончательный счёт встречи.

В первом матче, состоявшемся в Польше, киевское «Динамо» одержало минимальную победу — 1:0. Таким образом, «Карабах» выиграл противостояние по сумме двух матчей со счётом 2:1 и вышел в раунд плей-офф.

За выход в основной этап турнира агдамский клуб сыграет с победителем пары «Твенте» (Нидерланды) — ДАК 1904 (Словакия).

21:48

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между «Карабахом» и киевским «Динамо» забит второй гол.

На 69-й минуте Алексей Кашук отправил мяч в ворота гостей и увеличил преимущество агдамского клуба — 2:0.

21:00