Бакинский университет для девушек закрывается? - ВИДЕО

На очередном заседании Аккредитационного совета было принято решение в отношении Бакинского университета для девушек.

Согласно решению, итоговый результат институциональной аккредитации вуза был признан не соответствующим требованиям, в связи с чем университет считается не прошедшим аккредитацию.

В ходе заседания были обсуждены результаты институциональной аккредитации семи высших учебных заведений, а также программной аккредитации по специальностям «Учитель начальных классов» и «Дошкольное образование» в 16 вузах. Образовательная программа по специальности «Учитель начальных классов» в Бакинском университете для девушек также не прошла аккредитацию. Кроме того, вузу запрещен прием студентов в магистратуру.

Один из преподавателей университета назвал в комментарии Baku TV, принятое решение несправедливым - по его словам, учебный процесс в вузе организован на высоком уровне, а студенты демонстрируют хорошие результаты на различных экзаменах.

После принятия решения у студентов также возникли вопросы относительно их дальнейшей судьбы. В случае прекращения деятельности университета они обеспокоены тем, будут ли переведены в другие высшие учебные заведения, сохранится ли действие уже оплаченной стоимости обучения и будут ли признаваться их дипломы.

Более подробно о возможном закрытии Бакинского университета для девушек вы можете узнать, просмотрев сюжет, представленный ниже.

Читайте по теме:

Один из университетов Баку оказался под угрозой закрытия после проверки аккредитации