Гутерриш: Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля

Ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за разрастающегося конфликта.

Oб этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытых дебатах Совбеза ООН по мирному урегулированию.

"Ситуация выходит из-под контроля и балансирует на грани невообразимого. Регион втягивается в разрастающийся круг конфронтации. Один кризис подпитывает другой. Одна эскалация провоцирует другую", - сказал он, говоря о ближневосточном конфликте.

Гутерриш добавил, что "настало время сделать шаг назад", отметив отсутствие военного решения конфликта.

Напомним, что США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.