В России мигрантам запретили жениться на гражданках старше 80 лет

Госдума приняла закон, который закроет возможность для получения российского гражданства через фиктивные браки с пожилыми женщинами. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Нужно было навести порядок… уйти от этих оснований, которых огромное количество раньше было, фиктивных браков. Это когда приезжие оформляли союзы с женщинами в возрасте от восьмидесяти лет и старше, это всё было. Вот эти все лазейки сейчас искоренены», — заявил спикер нижней палаты.

Поправки были приняты во втором и третьем чтениях в рамках правительственного законопроекта, ужесточающего миграционное законодательство.

Помимо запрета на фиктивные браки, документ вводит новые основания для отказа в гражданстве, разрешении на временное проживание (РВП) и виде на жительство (ВНЖ). Теперь иностранцам будут отказывать в этих статусах при наличии любой неснятой или непогашенной судимости — ранее это правило применялось только к умышленным преступлениям (для гражданства) или тяжким и особо тяжким (для РВП и ВНЖ). Если документы уже выданы, а у иностранца выявят непогашенную судимость, они будут аннулированы. Исключение сделано только для признанных беженцев и лиц, получивших политическое убежище.

Закон также ужесточает требования к документам: мигранты должны будут предоставлять бумажную справку об отсутствии или наличии судимости из страны проживания, выданную не ранее чем за три месяца до подачи заявления. Для тех, у кого есть несколько гражданств или видов на жительство, потребуется соответствующее число справок. Дети до 14 лет, беженцы, обладатели политического убежища и контрактники Вооружённых сил РФ освобождаются от этого требования.

Новые правила вступят в силу через 180 дней после подписания закона президентом. Заявления, поданные до этого срока, будут рассматриваться по старым нормам. Закон принят в рамках общего ужесточения миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле».