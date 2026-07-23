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Ахад Абыев: «Будь проклят тот, у кого есть хотя бы десять тысяч!»

First News Media19:15 - Сегодня
Ахад Абыев: «Будь проклят тот, у кого есть хотя бы десять тысяч!»

Опубликован список имущества, которое, как утверждается, принадлежит бывшему главе исполнительной власти Дашкесанского района Ахаду Абыеву, проработавшему на этой должности 12 лет, а также его близким.

Как сообщает Qafqazinfo, в число этих объектов стоимостью в миллионы входят роскошные дома, виллы, отели и центры отдыха.

Дома, расположенные в Насиминском, Наримановском и Сабаильском районах Баку, включая три виллы в столичном поселке Бадамдар, дома на улице Теймура Алиева (известной как "квартал миллионеров"), центры отдыха, отели и другие объекты в Гахе, Набрани, Хачмазе, Губе и Масаллы, многочисленные объекты и крупные земельные участки в Дашкесанском и других районах… В общей сложности указывается более 40 наименований имущества.

Чтобы узнать, действительно ли названные объекты принадлежат Ахаду Абыеву, мы связались с экс-главой ИВ. Едва услышав наш вопрос, он заявил, что написанное — вымысел, распространяемый его недоброжелателями. По словам Абыева, район, которым он руководил, был слишком бедным, чтобы там можно было заработать на такое количество имущества:

"Я не понимаю, откуда у меня отели, дома, виллы? Я был главой исполнительной власти Дашкесана, а что там есть? Я ведь не был главой Ленкорани, Масаллы или Гянджи, я был в Дашкесане.

Горная местность, разве что село Хошбулаг выделялось — эдакая "Сицилия" Дашкесана. Состоятельные люди приезжали туда на летний отдых, каждый покупал себе по дому. И кому ты там что скажешь? Был там один человек — чуть что, сразу заявлял: "Если понадобится, я Ахада Абыева за 10 минут засажу". А между тем для Дашкесана больше всего сделал именно я.

Будь проклят тот, у кого есть хоть десять тысяч! Все это публикуется с одной целью — вымогать у меня деньги. Раньше некоторые люди получали от меня "отступные" и сидели тихо. Теперь снова взялись за старое. Но я человек на пенсии, что с меня взять?! Два года назад тоже писали — я подал в суд, и они опубликовали опровержение. Клянусь Богом, я никуда не выхожу, сижу дома. Да и вообще, если я поехал отдохнуть — что в этом такого? Разве Ахад не имеет права съездить в Ессентуки, Рогашку (Рогашка-Слатина - город на востоке Словении, бальнеологический курорт – прим. ред.), или куда-то еще? У меня за плечами такие заслуги! Я что, дезертир или кто, что со мной так поступают?".

По словам Абыева, в бытность главой района у него не было ни единой возможности заработать "лишние" деньги. Главной причиной этого экс-чиновник назвал затяжной конфликт с бывшим руководителем Администрации Президента Рамизом Мехтиевым:

"Возглавляя бедный район, я параллельно постоянно воевал с Рамизом Мехтиевым. Он не давал мне заработать ни единого маната. Напротив, каждый день подсылал людей с проверками. Я боролся с ним с 2003 года, и он делал мне все то зло, на которое только был способен".

Ахад Абыев занимал должность главы Исполнительной власти Дашкесанского района в 2003–2013 годах, а ранее являлся депутатом Милли Меджлиса Азербайджана.

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