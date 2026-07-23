 Мать шехида стала донором почки для дочери - ФОТО | 1news.az | Новости
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Мать шехида стала донором почки для дочери - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Мать шехида стала донором почки для дочери - ФОТО

Мать шехида 44-дневной Отечественной войны Эльвира ханум стала донором для своей дочери, страдавшей хронической почечной недостаточностью.

Об этом сообщил в социальных сетях врач Эльдар Ахмедов.

По его словам, три дня назад дочери Эльвиры ханум была проведена операция по трансплантации почки. После операции уровень креатинина снизился с 5,6 мг/дл до 0,96 мг/дл.

В настоящее время состояние и донора, и реципиента оценивается как удовлетворительное. Их лечение продолжается.

 


 

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