Мать шехида стала донором почки для дочери - ФОТО

Мать шехида 44-дневной Отечественной войны Эльвира ханум стала донором для своей дочери, страдавшей хронической почечной недостаточностью.

Об этом сообщил в социальных сетях врач Эльдар Ахмедов.

По его словам, три дня назад дочери Эльвиры ханум была проведена операция по трансплантации почки. После операции уровень креатинина снизился с 5,6 мг/дл до 0,96 мг/дл.

В настоящее время состояние и донора, и реципиента оценивается как удовлетворительное. Их лечение продолжается.



