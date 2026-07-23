Тракторист подорвался на мине в Джебраиле

23 июля на территории села Гасанлы Джебраильского района произошел взрыв мины.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По имеющейся информации, житель села Гумлаг Джебраильского района Шамилов Эльшан Бахлул оглу, 1979 года рождения, получил травмы в результате взрыва мины, когда проводил вспашку земли на тракторе на территории, не очищенной от мин.

По данному факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к предупреждающим знакам о минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы на участках, где проводится ограждение территорий.