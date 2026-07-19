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Аббас Арагчи: руководство Ирана до начала войны подготовило сценарий на случай убийства Али Хаменеи

First News Media18:19 - Сегодня
Аббас Арагчи: руководство Ирана до начала войны подготовило сценарий на случай убийства Али Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что еще до начала военных действий руководство страны рассмотрело все возможные сценарии развития событий, включая вероятность убийства верховного лидера Али Хаменеи.

По словам главы внешнеполитического ведомства, для подобного исхода был заранее разработан четкий план действий, что позволило бы иранскому руководству отреагировать незамедлительно и избежать фактора внезапности. Арагчи подчеркнул, что власти не были застигнуты врасплох и продемонстрировали готовность к любому развитию ситуации.

Министр также отметил, что в ходе заседаний Высшего совета национальной безопасности Ирана вопрос возможной ликвидации верховного лидера напрямую не упоминался. Вместо этого члены Совбеза использовали специальное условное обозначение "код 110", истинное значение которого было заранее известно всем участникам совещаний.

Источник: Oxu.Az

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