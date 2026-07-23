Армянские фанаты устроили провокацию на матче Лиги чемпионов УЕФА: АФФА подала жалобу

На матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Арарат Армения" и "Шемрок Роверс" (Ирландия) армянские болельщики прибегли к очередной провокации.

Как сообщает Oxu.Az, на трибунах команды хозяев был развернут отрезок ткани карабахских армян, чье сепаратистское образование никогда не признавалось и было ликвидировано после освобождения территории Азербайджана от оккупации.

В связи с инцидентом издание обратилось за комментарием в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), чтобы узнать позицию организации по данному вопросу.

Руководитель пресс-службы АФФА Мурад Ахундов заявил: "Мы осведомлены об этом инциденте. В связи с произошедшим соответствующая жалоба уже направлена в УЕФА".

Что касается спортивного результата, матч завершился победой хозяев поля со счётом 2:0.