Министр культуры навестил Флору Керимову по случаю её юбилея - ФОТО

Министр культуры Адиль Керимли посетил народную артистку Азербайджана Флору Керимову по случаю её 85-летнего юбилея.

Министр поздравил певицу с юбилеем, пожелал ей крепкого здоровья и отметил, что её исполнение произведений выдающихся азербайджанских композиторов заслужило всенародную любовь и продолжает вдохновлять слушателей.

Адиль Керимли также подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев неизменно уделяет особое внимание развитию культуры и поддержке деятелей искусства, а многолетнее творчество Флоры Керимовой получило высокую государственную оценку.

В свою очередь народная артистка поблагодарила первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за внимание и поддержку, оказанные ей во время лечения.