Гвардиола запросил 20 млн евро в год за работу со сборной Италии
Тренер Хосеп Гвардиола в ходе переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC) о должности главного тренера сборной потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, FIGC готова предложить испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, что составляет лишь половину запрошенной суммы. Из-за разногласий по финансовым условиям переговоры зашли в тупик.
Президент федерации Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с 55-летним тренером. Он отметил, что для Гвардиолы может быть сделано исключение из бюджета, однако согласовать условия пока не удалось.
В случае срыва переговоров FIGC рассматривает альтернативных кандидатов на вакантную должность. Среди них итальянские специалисты Андреа Пирло и Роберто Манчини.