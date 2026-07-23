 Гвардиола запросил 20 млн евро в год за работу со сборной Италии | 1news.az | Новости
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Спорт

Гвардиола запросил 20 млн евро в год за работу со сборной Италии

First News Media23:00 - 23 / 07 / 2026
Гвардиола запросил 20 млн евро в год за работу со сборной Италии

Тренер Хосеп Гвардиола в ходе переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC) о должности главного тренера сборной потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, FIGC готова предложить испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, что составляет лишь половину запрошенной суммы. Из-за разногласий по финансовым условиям переговоры зашли в тупик.

Президент федерации Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с 55-летним тренером. Он отметил, что для Гвардиолы может быть сделано исключение из бюджета, однако согласовать условия пока не удалось.

В случае срыва переговоров FIGC рассматривает альтернативных кандидатов на вакантную должность. Среди них итальянские специалисты Андреа Пирло и Роберто Манчини.

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