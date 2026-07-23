Лига конференций: «Зиря» потерпела минимальное поражение от «Пайде» - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский клуб «Зиря» начал выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА с поражения.

В первом матче на выезде команда Рашада Садыхова проиграла эстонскому «Пайде» со счетом 0:1. Единственный гол встречи был забит на 87-й минуте — отличился Па Абду Чам.

Ответный матч состоится 30 июля в Азербайджане.

20:07

Начался первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между эстонским «Пайде» и азербайджанской «Зиря» начался.

Встреча проходит на стадионе «Раннастаадион» в Эстонии.

19:43

Азербайджанский клуб «Зиря» сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против эстонского «Пайде».

Команды определились со стартовыми составами.

«Зиря» начнет встречу в следующем составе: Айдын Байрамов, Руан Ренато, Амин Сейдиев, Гисмат Алыев (капитан), Исса Джибрилла, Брахим Конате, Гуима, Виейринья, Эрен Айдын, Жуниор Мартинс и Давит Волков.

Главный тренер команды — Рашад Садыхов.

В составе «Пайде» на поле с первых минут выйдут: Эбрима Джарджу, Никита Баранов, Виктор Уго, Эдгар Тур, Микаэль Лиландер, Оскар Хыйм (капитан), Моду Сохна, Мартин Миллер, Даниэль Лутс, Сийм Лутс и Абдурахман Бадамоси.

Главные тренеры эстонского клуба — Тарно Кинк и Мика Лаурикайнен.